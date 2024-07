Die Sitcom "How I Met Your Mother' " verhalf Josh Radnor (50) zum großen Durchbruch . Vor zehn Jahren endete die Serie und damit auch Radnors Zeit als Ted Mosby. Am 29. Juli 2024 wird der Schauspieler 50 Jahre alt. Es scheint ruhig um ihn geworden zu sein. Doch der Schein kann bekanntlich trügen. Zwar ist Radnor selten auf großen Bildschirmen oder gar Leinwänden zu sehen, dafür umso mehr auf der Bühne - sei es im Theater oder bei Konzerten.

Den Namen Ted Mosby wird Radnor wohl nicht mehr los. Über neun Staffeln mimte er den Architekten, der seinen Kindern ausschweifend erzählt, wie er deren Mutter kennengelernt hat. "Es ist schwer für mich, über mein Leben oder meine Karriere ohne diese Serie nachzudenken", sagte er im Februar dieses Jahres in der US-Show "Today" , in der es eigentlich um seine Rolle in dem Theaterstück "The Ally" ging, in dem er dieses Jahr am Public Theatre in New York City zu sehen war. Für Radnor ging damit ein Traum in Erfüllung. Schon während seiner Zeit als Student träumte er davon, eines Tages dort zu arbeiten.

Nach dem Ende von "How I Met Your Mother" im Jahr 2014 war Radnor auch in ein paar anderen Serien zu sehen, wie etwa in "Mercy Street" (2016-2017), "Rise" (2018) und "Hunters" (2020 - 2023). 2018 hatte er zudem einen Gastauftritt in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy". Am Broadway war er ebenfalls zu sehen in der Rolle des Isaac in dem Stück "Disgraced".

Der Schauspieler ging aber auch neue Wege, die ihn zur Musik führten. Da wäre er ohne seine Rolle in "How I Met Your Mother" vielleicht gar nicht gelandet. Die Serie habe ihn darin befreit, ein Künstler zu sein. "Ich weiß nicht, ob ich meinen Weg zur Musik gefunden hätte, wenn ich mich nicht durch die Serie unterstützt und in gewisser Weise befreit gefühlt hätte", sagte er vergangenes Jahr im Gespräch mit "metro.co.uk".