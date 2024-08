Bekannt wurde der spanische Schauspieler Julián Ortega Rodríguez (41) vor allem durch seine Rolle in der erfolgreichen Netflix-Serie "Èlite " . Nun wurden erschütternde Nachrichten publik: Der 41-Jährige starb an einem Strand in Spanien vor den Augen der Badegäste an einem Herzinfarkt.

Julián Ortega erlitt am Strand einen Herzinfarkt

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 25. Augusts in der Nähe einer Strandbar am Playa Zahora in Barbate, einem beliebten Badestrand in Spanien. Wie "Daily Mail" berichtet, erlitt der Schauspieler plötzlich einen Herzinfarkt.

Alarmierte Strandbesucher:innen riefen unverzüglich den Notarzt. Rund 30 Minuten lang versuchen die Sanitäter, dem 41-Jährigen das Leben zu retten – leider ohne Erfolg.