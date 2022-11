Julie Powell ist tot: "Julie & Julia"-Autorin mit 49 verstorben

Ein Blog-Projekt wird zum Film

Anfang der 2000er Jahre wurde Powell durch ihren Blog "Julie/Julia Project" bekannt. Die von ihrem Job gelangweilte Sekretärin nahm sich dafür zur Aufgabe, in einem Jahr alle Rezepte aus Julia Childs (1912-2004) "Mastering the Art of French Cooking" zu kochen. Ihre unverblümten und meist humorvollen Beiträge fanden schnell zahlreiche Fans und Powell wurde als einer der ersten Stars des Food-Bloggings gefeiert.

Das aus dem Projekt entstandene Buch "Julie & Julia: 365 Tage, 524 Rezepte und 1 winzige Küche" erschien 2005 und diente Nora Ephron (1941-2012) für eine Verfilmung. In der Filmkomödie von 2009 wird die Kochkarriere von Julia Child (gespielt von Meryl Streep, 73) dem ehrgeizigen Blog-Vorhaben von Julie Powell (Amy Adams, 48) gegenübergestellt. 2009 veröffentlichte Powell noch ein zweites Buch, "Cleaving: a Story of Marriage, Meat, and Obsession".