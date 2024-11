US-Schauspieler Jussie Smollett (42) wurde im Dezember 2021 in fünf Anklagepunkten wegen Störung der öffentlichen Ordnung für schuldig befunden . Ein Gericht in Chicago verurteilte Smollett später zu 150 Tagen Gefängnis , 30 Monaten Bewährung und einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 110.000 Euro. Dieses Urteil wurde am Donnerstag (21. November) vom Obersten Gerichtshof von Illinois aufgehoben .

"Urteil hat nichts mit Unschuld zu tun"

In einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme erklärte das Gericht laut "Variety", dass die Entscheidung des Sonderstaatsanwalts, Smollett erneut vor Gericht zu stellen, seine Rechte verletzt habe. Der Staatsanwalt betonte in einem Statement: "Das heutige Urteil hat nichts mit der Unschuld von Herrn Smollett zu tun." Der Oberste Gerichtshof von Illinois habe keinen Fehler in den Beweisen gefunden, "die bei der Verhandlung vorgelegt wurden, dass Herr Smollett ein gefälschtes Hassverbrechen inszeniert und es der Polizei von Chicago als echtes Hassverbrechen gemeldet hat, oder in dem einstimmigen Urteil der Geschworenen, dass Herr Smollett in fünf Fällen von ordnungswidrigem Verhalten schuldig ist. Tatsächlich hat Herr Smollett in seiner Berufung vor dem Obersten Gerichtshof von Illinois nicht einmal angefochten, dass die Beweise gegen ihn ausreichend sind."