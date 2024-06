Justin Timberlakes (43) Mugshot, ein Polizeifoto, wurde vom Sag Harbor Police Department nach der Festnahme des Sängers und Schauspielers in Long Island, New York, veröffentlicht. Am Dienstag, den 18. Juni, war der 43-Jährige in Gewahrsam genommen worden, nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass er "sein Fahrzeug in einem berauschten Zustand fuhr", so die Behörde laut "People"-Magazin in einer Erklärung.

Justin Timberlakes Augen waren "blutunterlaufen und glasig" Weiter heißt es darin, dass Timberlake beobachtet worden sei, wie er einen BMW in Richtung Süden fuhr, nicht an einem Stoppschild angehalten habe "und seine Fahrspur nicht beibehielt". Polizisten haben den US-Star daraufhin offenbar angehalten, über Nacht mit auf die Wache genommen und dann wieder entlassen. Timberlake sagte der Polizei laut CNN, er habe einen Martini getrunken. In den Gerichtsakten heißt es dem Bericht zufolge, seine Augen seien "blutunterlaufen und glasig" gewesen und sein Atem verströmte einen "starken Geruch" nach Alkohol. Bei allen standardisierten Nüchternheitstests habe er schlecht abgeschnitten, Timberlake habe langsam gesprochen und sei unsicher auf den Beinen gewesen. Laut dem Bericht muss sich Timberlake wegen Trunkenheit am Steuer und weiteren Verkehrsdelikten verantworten und am 26. Juli vor Gericht erscheinen, dies könnte CNN zufolge auch per Videoschalte stattfinden.

Steht Timberlake am Freitag schon wieder auf der Bühne? Justin Timberlake ist mitten in seiner "Forget Tomorrow World Tour", die am 21. und 22. Juni in Chicago fortgesetzt werden soll, bevor er für Shows am 25. und 26. Juni nach New York zurückkehren will. Wie das Promiportal "TMZ" unter Berufung auf Insider berichtet, hat Timberlake weiter vor, wie geplant in Chicago aufzutreten. Vermutlich werde er auch in New York auf der Bühne stehen, so "TMZ" weiter.