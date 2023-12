Die US-amerikanische Schauspielerin Kat Dennings (37) ist jetzt eine verheiratete Frau. Die "2 Broke Girls"-Darstellerin gab die Hochzeit mit ihrem Verlobten, dem Rockmusiker Andrew W.K. (44), in einem Interview mit der "Vogue" bekannt und ließ dort außerdem einige Fotos der Hochzeit veröffentlichen. Auch via Instagram teilte Dennings in insgesamt drei Posts zahlreiche Schnappschüsse von sich und ihrem Neu-Ehemann vom Tag der Eheschließung.

Auf den Fotos posiert Dennings in einem cremefarbenen Spitzenkleid und mit kräftig rot geschminkten Lippen. In dem Interview wurde sie auch darauf angesprochen, warum sie sich gegen ein klassisches Hochzeitskleid entschied: "Mir wurde klar, dass ich mich als sehr blasse Person in Weiß nicht mag." Sie habe lange Zeit unterschiedliche Möglichkeiten getestet, schlussendlich aber auf das in ihren Augen "perfekte" Vintage-Kleid des Modelabels Alexander McQueen gesetzt.