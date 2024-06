Seit 2019 verheiratet

Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt sind seit 2019 verheiratet. Im August 2020 kam Tochter Lyla (3) zur Welt, im Mai 2022 ihre Schwester Eloise (2). Aus seiner ersten Ehe (2009-2018) mit Schauspielerin Anna Faris (47) brachte Pratt den im August 2012 geborenen Sohn Jack mit in die Ehe.

Schwarzenegger ist das älteste Kind des Schauspielers und Politikers Arnold Schwarzenegger (76) und seiner Ex-Ehefrau (1986-2021) Maria Shriver (68).

Pratt war zuletzt 2023 als Peter Jason Quill/Star-Lord in dem Science-Fiction-Actionfilm "Guardians of the Galaxy Vol. 3" zu sehen und in der Originalversion von "Garfield - Eine extra Portion Abenteuer" (2024) in der Titelrolle zu hören.