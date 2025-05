Ihr Werbefoto für "Gefahr aus dem Weltall" entwickelte ein Eigenleben

Kathleen Hughes arbeitete als Vertragsschauspielerin erst bei Fox, dann bei Universal. Für den Film "For Men Only" (1952) hatte sie sich ihr dunklen Haare blond gefärbt. Ihr Look ähnelte damit fortan dem von Marilyn Monroe (1926-1962). Sie spielte auch im Abenteuerfilm "Die goldene Klinge" (1953) und in "Drei böse Schwestern" (1956). Besonders markant fiel aber ihr furchterregender Schrei in "Gefahr aus dem Weltall" aus, mit dem sie als "Scream Queen" in die Hollywood-Annalen einging.

Nachdem sie in "Sally und die heilige Anne" (1952) Ann Blyths Freundin gespielt hatte, erklärte sich Hughes bereit, beim Testen der 3D-Kameras zu helfen, die für den Sci-Fi-Streifen von Universal zum Einsatz kommen sollten. Der Film war von einer Geschichte von Ray Bradbury inspiriert und hatte Richard Carlson und Barbara Rush in den Hauptrollen. "Sie fragten mich, ob es mir etwas ausmachen würde, einfach im Badeanzug über einen kleinen Laufsteg zu laufen, vielleicht weil ich [damals] ziemlich dreidimensional war", erinnerte sie sich in einem Interview 2012 kichernd. "Also habe ich es gerne gemacht."

Hughes wollte laut "Hollywood Reporter" unbedingt in dem von Jack Arnold inszenierten Film mitspielen, doch man sagte ihr, die Besetzung sei bereits vergeben. Sie bekam das Drehbuch und fand eine Rolle "mit einer guten Szene", die ihr gefiel. Nachdem sie etwa einen Monat lang "genervt und genervt" hatte, durfte sie schließlich die Freundin des von Russell Johnson gespielten, menschlich aussehenden Außerirdischen spielen.

Später war Hughes unter den Schauspielern, die für Werbefotos fotografiert wurden, um den Film zu promoten. Ihr wurde gesagt: "Wirf deine Hände hoch und schrei!", wie sie 2017 erzählte. Das Foto entwickelte ein Eigenleben, wurde für Werbungen und Grußkarten verwendet.