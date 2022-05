Katy Perry hatte TV-Panne in Meerjungfrauen-Kostüm

Katy Perry (37) hat am vorigen Wochenende bei vielen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern für Lacher gesorgt. In der jüngsten Live-Show von "American Idol", dem US-amerikanischen Pendant zu "DSDS", hat es sich die Sängerin anlässlich des Mottos "Disney-Night" in einem hautengen Meerjungfrau-Kostüm auf den Jurystuhl gemütlich gemacht - offenbar zu gemütlich. Der Arielle-Look wurde ihr zum Verhängnis, als sie ihre Beine auf dem Pult ablegen wollte.