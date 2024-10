© ddp/Stephen Blackberry/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/SpotOn

Keanu Reeves (60) rettete als Hollywoodstar schon auf viele Weisen die Welt und bewies als "John Wick" herausragende Zielgenauigkeit. Nebenbei steht er auch immer wieder als Bassist seiner Band Dogstar auf den internationalen Bühnen. Am vergangenen Samstag (5. Oktober) versuchte sich der Star in einer weiteren neuen Disziplin: Auf dem Indianapolis Motor Speedway feierte er seine Premiere als Rennfahrer. Mit seinem PS-starken Fahrzeug hatte Reeves aber so seine Schwierigkeiten, wie Aufnahmen vom Rennen zeigen.

Knapp Betonwand verfehlt In einem bei YouTube hochgeladenen Clip von "GT World" ist zu sehen, wie Reeves in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verliert und ins Schlingern gerät. Der Star versucht zwar noch, den Fahrfehler zu korrigieren, landet aber dennoch unsanft auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Glück für den Schauspieler: Die Streckenbegrenzung aus Beton verfehlte er um wenige Meter - sonst wäre sein Racing-Debüt wohl frühzeitig im Totalschaden geendet. Das wäre gleich doppelt bitter gewesen. Denn auf dem kunstvoll verzierten Wagen mit der Nummer 92 wirbt er für seine Graphic-Novel "The Book of Elsewhere" - ein weiteres Feld abseits der Traumfabrik, in das sich der Star vor wenigen Wochen erstmals gewagt hat.

Ausrutscher bleibt ohne Folgen Mit Ausnahme seiner Platzierung hatte der Ausrutscher keine gravierenden Folgen. Reeves blieb unverletzt und konnte das 45-Minuten-Rennen unbeschadet zu Ende bringen. Über die Ziellinie sei er laut "Page Six" auf Platz 25 gefahren. Bereits an diesem Sonntag (6. Oktober) stehe ein weiteres Rennen für ihn an. Im Profibereich mag Reeves damit sein Debüt gegeben haben. Dass er ein Talent und vor allem viel Leidenschaft für den Rennsport hat, bewies der "Speed"-Darsteller schon anderweitig. So setzte er sich 2009 beim Toyota Pro/Celebrity Race, einem Rennen für wohltätige Zwecke, gegen seine Promikollegen durch und landete auf Platz eins.