Kehrt Dieter Bohlen zum "DSDS"-Jubiläum zurück?

Vorbereitungen laufen schon

Die Vorbereitungen auf die neue Staffel laufen zumindest bereits. Der Sender hatte kürzlich die Termine für die offenen Castings bekannt gegeben. Am 22. und 23. Juli können sich Gesangstalente in Köln einfinden. Danach stehen unter anderem weitere Termine in Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg und Berlin an.

Im Sommer 2021 wurde bekannt, dass Florian Silbereisen (40) den Pop-Titan beerben würde. In der 19. Staffel bildete der Entertainer zusammen mit der Sängerin Ilse DeLange (45) und Musikproduzent Toby Gad (54) die Stamm-Jury. So ganz war Bohlen aber dann doch nicht verschwunden. In einer Videobotschaft wünschte er den Finalisten im Mai "für heute Abend alles Liebe, dass ihr euren Traum heute verwirklicht". Harry Laffontien wurde schließlich Deutschlands neuer Superstar.