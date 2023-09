"Unermessliche Freude"

Die freudige Nachricht von der Geburt ihres dritten Sohnes verkündete die US-Amerikanerin am Donnerstag (14.9.) in einem Instagram-Posting - und verriet auch den Namen des Kleinen: "Mein Mann und ich haben Oldie Richards am 20. Juni begrüßt und wir sind so verliebt und so dankbar. Oldie - du hast mir und deinem Papa und deinen beiden Brüdern (und deinen Großeltern, Tanten und Onkel, unermessliche Freude gebracht!)." Weiter schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie mit Ehemann Beau Richards und Baby Oldie zeigt: "Du wachst lächelnd auf und das Licht, das du in jeden Moment bringst, ist wirklich unglaublich."