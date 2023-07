Kevin Costner: Christine soll so schnell wie möglich ausziehen

Auf der Suche nach einem neuen Haus in Santa Barbara?

Um einen "angemessenen separaten Haushalt" für Cayden (16), Hayes (14) und Grace (13) einrichten zu können, fordere sie einen Unterhalt von 248.000 Dollar (circa 227.450 Euro) pro Monat. Diese Zahl habe Costner allerdings als "übertrieben" zurückgewiesen.

Christine Baumgartner hatte Anfang Mai nach 18 gemeinsamen Ehejahren aufgrund "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung von Kevin Costner eingereicht. Laut Ehevertrag habe sie Anspruch auf 1,4 Millionen Dollar (circa 1,3 Millionen Euro), die Costner offenbar bereit sei zu zahlen.

In dem neuen Gerichtsdokument sollen seine Anwälte auch lokale Immobilienangebote in Santa Barbara aufgelistet haben, die Beweise dafür seien, dass es "in unmittelbarer Nähe zu Kevins Wohnsitz" Häuser gebe, die sich Baumgartner leisten könne. Zudem habe ihr Costner bereits mehrmals angeboten, beim Umzug zu helfen.