Kevin Spacey entgeht Strafe in Höhe von 30 Millionen Dollar

So rasant der Hollywood-Stern von Kevin Spacey (64) im Zuge der #MeToo-Bewegung gesunken ist, so groß waren zuletzt seine Erfolge vor Gericht: Sowohl in London als auch in New York wurde er in mehreren Fällen der sexuellen Belästigung für nicht schuldig befunden. Eine weitere existenzbedrohende juristische Auseinandersetzung, bei der es um eine Schadenssumme in Höhe von 31 Millionen US-Dollar geht, konnte Spacey laut der US-Seite "Variety" nun ebenfalls von sich abwenden.

Im Sommer 2022 war Spacey eigentlich von einem Gericht dazu verdonnert worden, diese Summe an die Produktionsfirma der Netflix-Serie "House of Cards" zu zahlen. Als Grund hieß es, Spacey habe gegen die Richtlinien bezüglich sexueller Belästigung des Unternehmens MRC verstoßen und somit Vertragsbruch begangen. Weil er daraufhin entlassen wurde und die bereits fertig geplante sechste Staffel komplett neu geschrieben werden musste, sei besagter Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden.