Vorwürfe sexueller Übergriffe: Auftakt bei Prozess gegen Kevin Spacey

Im Strafprozess gegen US-Schauspieler Kevin Spacey wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe beginnt am Mittwoch die öffentliche Verhandlung in London. Dem 63 Jahre alten zweifachen Oscar-Gewinner ("American Beauty") werden Übergriffe gegen mehrere Männer vorgeworfen. Der frühere Star der Netflix-Serie "House of Cards" plädierte in allen zwölf Fällen auf unschuldig.