Kevin Spacey schickt ernste Weihnachts-Botschaft

Seit 2017, nachdem gegen Kevin Spacey Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung erhoben worden waren, hat sich der Schauspieler kaum noch öffentlich gezeigt, doch zumindest einmal jährlich auf YouTube ein Lebenszeichen veröffentlicht.

Unter dem Titel "1-800 XMAS" hat er nun am 24. Dezember seine weihnachtliche Tradition der YouTube-Videos fortgesetzt. Während er in früheren Jahren jedoch eher mit seiner "House of Cards"-Rolle des Francis Underwood spielte – "Let Me Be Frank" und "KTWK" – hatte er diesmal vor der Kulisse einer Parklandschaft eine unerwartet ernste Botschaft für uns.