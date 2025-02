Kevin Spacey (65) bestreitet, seinen Kollegen Guy Pearce (57) am Set von "L.A. Confidential" sexuell genötigt zu haben. In einem am 18. Februar auf X (früher Twitter) veröffentlichten Video fordert er Pearce auf, erwachsen zu werden und betonte, dass dieser kein Opfer sei.

Guy Peace: "Er hat mich ins Visier genommen" In einem Podcast des US-Filmmagazins "The Hollywood Reporter" hatte Pearce zuvor erzählt, dass es Spacey während der Produktion des 1997 erschienenen Filmklassikers auf ihn "abgesehen hatte". Der damals knapp 30-jährige Schauspieler sei am Set zum Objekt von übergriffigen Annäherungsversuchen geworden. "Ich hatte irgendwie Angst vor Kevin, weil er ein ziemlich aggressiver Mann ist", schilderte Pearce. "Er ist äußerst charmant und brillant in dem, was er tut - wirklich beeindruckend. Er hat einen bemerkenswerten Einfluss auf einen Raum. Aber ich war jung und anfällig, und er hat mich ins Visier genommen, keine Frage."

Kevin Spacey kritisiert den Weg über die Medien Diese Vorwürfe will Spacey nicht auf sich sitzen lassen: "Wir haben vor langer Zeit zusammengearbeitet", sagt Spacey in dem Video direkt an Pearce gewandt. Darin kritisiert er, dass sein einstiger Kollege den Weg über die Öffentlichkeit gegangen ist: "Wenn ich damals etwas getan hätte, das dich verärgert hat, hättest du dich an mich wenden können. Wir hätten das klären können, aber stattdessen hast du beschlossen, mit der Presse zu sprechen, die mich jetzt natürlich verfolgt, weil sie wissen möchte, wie ich auf die Dinge reagiere, die du gesagt hast." Er sei "jederzeit und überall" zu einem Gespräch mit Guy Pearce bereit. "Wir können es sogar hier tun, live auf X, wenn du möchtest. Ich habe nichts zu verbergen. Aber Guy - du musst erwachsen werden. Du bist kein Opfer."

Treffen in Georgia? Kevin Spacey behauptet zudem, dass Pearce etwa ein Jahr nach den gemeinsamen Dreharbeiten nach Georgia geflogen sei, "nur um Zeit mit mir zu verbringen". Damals habe er dort den Film "Mitternacht im Garten von Gut und Böse" gedreht. "Ich meine, hast du das auch der Presse erzählt, oder passt das nicht in deine Opfer-Erzählung, die du gewählt hast", führt der in Ungnade gefallene Spacey weiter aus. "Es tut mir leid, dass ich die Botschaft, dass du nicht gern Zeit mit mir verbringst, nicht verstanden habe." Guy Pearce sei offenbar auf "einer Mission, 28 Jahre später, nachdem ich durch die Hölle gegangen bin". Der kontroverse Oscarpreisträger Spacey ist zwar in zwei Gerichtsprozessen um angebliche sexuelle Übergriffe freigesprochen worden, doch noch immer treten Filmschaffende mit überaus schwerwiegenden Anschuldigungen gegen den einstigen Star hervor.