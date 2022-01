Kiefer Sutherland: "Coronazeit fehlt gesunder Menschenverstand"

Gesunder Memschenverstand

Der Kanadier kritisierte, in der Coronazeit fehle es vielen am gesunden Menschenverstand. "Wenn wir uns mehr auf die Gemeinschaft fokussieren würden und nicht so sehr auf uns selbst und dazu noch den Verstand einschalten würden, wären wir sicher in einer besseren Lage." Seine Tochter, sein Schwiegersohn und beide Enkel seien an Corona erkrankt, allerdings mit nur milden Verläufen.

Der Schauspieler und Sänger veröffentlicht am 21. Jänner sein drittes Country-Rock-Album "Bloor Street".