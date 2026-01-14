Unangenehme Schlagzeilen für Kiefer Sutherland (59): Der Hollywoodstar wurde am frühen Montagmorgen, den 12. Jänner 2026, in Los Angeles von der Polizei festgenommen. Wie das Los Angeles Police Department dem "Hollywood Reporter" bestätigte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Fahrer eines Fahrdienstes .

Erster Gerichtstermin steht bereits fest

Der Vorfall ereignete sich gegen 0:15 Uhr Ortszeit in der Nähe des Sunset Boulevard und der Fairfax Avenue. Nach Angaben der Beamten soll der Schauspieler in ein Fahrzeug gestiegen sein, den Fahrer attackiert und ihn anschließend bedroht haben. Beide Beteiligten blieben bei dem Zwischenfall unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittler identifizierten Sutherland als den Verdächtigen und nahmen ihn noch am Tatort fest. Die Ermittlungen in dem Fall dauern laut LAPD an. Wie "NBC News" berichtete, wurde der Schauspieler noch am Montag gegen eine Kaution von 50.000 Dollar wieder aus dem Gefängnis entlassen. Sein erster Gerichtstermin ist für den 2. Februar angesetzt. Ein Sprecher Sutherlands reagierte zunächst nicht auf Anfragen des "Hollywood Reporter".