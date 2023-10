Kim Cattrall modelt für Kim Kardashian: Samantha-Jones-Vibes!

Kurzes Gastspiel

Im August ging die zweite Staffel des "SATC"-Spin-offs "And Just like That..." zu Ende. Im Staffelfinale kam es zu einem Wiedersehen mit Samantha Jones - wenn auch zu einem sehr kurzen. In der Folge telefoniert Kim Cattralls "Sex and the City"-Kultrolle in einem Auto mit Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 58). Sie wollte eigentlich nach New York, um bei Carries letztem Abendessen in ihrer alten Wohnung dabei zu sein. Doch der Flug hat Verspätung und Samantha nimmt am Telefon Abschied von Carries legendärem Appartement. Der Gastauftritt dauerte gerade einmal 71 Sekunden.