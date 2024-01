"KitzRaceParty"

Obwohl noch keine Namen bekannt geworden sind, wird die Promidichte am Samstagabend bei der "KitzRaceParty" wohl an die der Events im Stanglwirt heranreichen können. Im VIP-Tempel von Kitz-Vermarkter Harti Weirather, der direkt im Zielhang thront, üben sich die Promis abermals am Beschreiten des Roten Teppichs.

Auch einen - ebenfalls noch unbekannten - Musik-Act wird es wieder geben. 2020 waren etwa die "Black Eyed Peas" für die Musikuntermalung zuständig, 2022 waren es DJ Ötzi und "Chico & The Gypsies". Ob der in gewaltige Schieflage geratene Signa-Gründer Rene Benko, ein "RaceParty"-Stammgast, ebenfalls zugegen sein wird, darf wohl eher bezweifelt werden. Aber: Nix ist fix, in Kitz.

Am selben Tag müssen die Promis zuvor aber ganz andere Tätigkeiten verrichten als glänzen und sich medienwirksam in Szene setzen: nämlich mehr oder weniger gut Skifahren. Für einen guten Zweck - für in Not geratene Bergbauernfamilien in Tirol und Südtirol - schnallen sich am Zielhang der "Streif" beispielsweise Melissa Naschenweng, Sebastian Vettel, Gerhard Berger oder Didier Cuche die Bretter, die nicht nur in Kitzbühel die Welt bedeuten, an. Ob "Zielrichter" Bernie Ecclestone die Reise nach Kitz auf sich nehmen wird, stand noch in den Sternen.