Klaus Doldinger (1936-2025), der Schöpfer der "Tatort"-Titelmelodie ist gestorben . Wie unter anderem der Bayerische Rundfunk berichtet, starb der Jazzmusiker und Komponist am Donnerstagabend, den 16. Oktober 2025, im Alter von 89 Jahren .

Klaus Doldinger spielte mit Udo Lindenberg

Seine musikalische Laufbahn begann in den 1950er-Jahren, als er mit seiner Dixieband The Feetwarmers spielte. Schon früh zeigte sich sein Talent für das Saxophon und seine Leidenschaft für den Jazz. Anfang der 60er-Jahre rief er das Klaus Doldinger Quartett ins Leben, eine Jazz-Formation.

Den Durchbruch auf internationaler Ebene schaffte der in Berlin geborene Doldinger 1971 mit der Gründung der Band Passport. Mit ihrem innovativen Stil, der Jazz mit Elementen aus Rock verband, wurde die Gruppe international bekannt. Die Band veröffentlichte zahlreiche Alben und tourte rund um den Globus - Doldinger absolvierte mit Passport über 5000 Konzerte. Auf dem Debütalbum war noch Udo Lindenberg (79) am Schlagzeug zu hören.