Am 22. April 2024 starb mit dem "Gefragt - Gejagt"-Jäger Klaus Otto Nagorsnik (1955-2024) eine der bekanntesten Quiz-Ikonen des deutschen Fernsehens. In einer diesbezüglichen Pressemeldung der ARD zeigte sich Alexander Bommes (48), seit 2012 Moderator der Quiz-Show, äußerst betroffen über den Verlust des langjährigen Mitstreiters: "Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst. Die Jagd wird auch für ihn weitergehen."

Wie die Quiz-Jagd ohne den als "Der Bibliothekar" bekannten Alleswisser nach der erschütternden Todesnachricht weiterging, schilderte Bommes am 10. Mai in der "NDR Talk Show". "Das war ja mitten in einer Produktionswoche", erklärte Bommes dort. "Klaus Otto war abends nicht im Hotel erschienen und wäre am nächsten Tag dran gewesen. Er ist laut Nachbarn in seiner Wohnung eingeschlafen, zum Glück, mit lauter Musik und mit einer wahnsinnigen Vorfreude auf Hamburg." Für Nagorsnik sei die Sendung "ein riesiger Teil seines Lebens" gewesen.