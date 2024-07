Kris Jenners Eierstock-Tumor "war gutartig"

Als "Momager" von Kim Kardashian (43) und ihren vielen Schwestern ist Kris Jenner der unerschütterliche Fels der Familie: Doch Anfang Juli enthüllte die 68-Jährige in der amerikanischen Großfamilien-Doku-Serie "Keeping Up with the Kardashians", dass ein Tumor an ihrem Eierstock gefunden wurde. Jetzt hat die Matriarchin das Ergebnis nach der operativen Entfernung des Gewebes offenbart.