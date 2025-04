Am Ostersonntag hat Kristen Stewart (35) ihrer Verlobten Dylan Meyer (37) offenbar das Jawort gegeben. Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, habe das Paar in einer recht intimen Zeremonie in Stewarts Haus in Los Angeles geheiratet.

Bilder, die dem Portal vorliegen, sollen die Trauung zeigen, zu der etwa auch "Pretty Little Liars"-Star Ashley Benson (35) eingeladen gewesen sei. Auf einem Bild ist zu sehen, wie Stewart ihrer Partnerin einen Ring ansteckt. Ein weiterer Schnappschuss zeigt, wie sich die beiden offenbar für einen Kuss nähern. Zwischen ihnen befindet sich ein üppiger Blumenstrauß mit weißen und violetten Blüten. Auf einem dritten Foto liegt sich das Paar in den Armen.