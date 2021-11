Kristen Stewart produziert queere Geisterjagd-Realityshow

Im Interview mit "The New Yorker" plauderte Stewart nicht nur über ihre neueste Rolle als Prinzessin Diana in "Spencer", sondern auch über zukünftige Projekte. Eines davon soll eine Realityshow werden, die sich mit Geisterjagd beschäftigen soll. Stewart beschreibt das geplante Projekt als "ein paranormales Austoben in einem queeren Umfeld" und wolle besonders auf eine gehobene Ästhetik achten. "Homosexuelle Menschen lieben schöne Dinge. Also achten wir auf Vielfalt", so die Schauspielerin.

Weitere Informationen zu der Show hat Stewart noch nicht verraten. Wann und wo dieses paranormale Projekt zu sehen sein wird, ist bisher nicht bekannt.