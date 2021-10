Die vielseitige Französin zeigte sich schon in anderen Filmen sehr freizügig. Für ihre Rolle im Drama "Blau ist eine warme Farbe" bekam sie in Cannes die Goldene Palme als Beste Darstellerin. Auch in "Die Geschichte meiner Frau" hat sie Nacktszenen. In "The French Dispatch" spielt sie eine Gefängniswärterin, die eine Affäre mit einem Häftling hat und ihm hinter Gittern Akt steht. "Das liebe ich an der Figur, das Paradoxe", sagte sie. "In einem Moment sehen wir sie komplett nackt, im nächsten ist sie total zugeknöpft. Ich liebe den Kontrast."