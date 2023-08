Anderes Model räumt mit Gerüchten auf

Doch das britische Model hatte mit diesen Spekulationen schnell aufgeräumt. In ihrer Instagram-Story stellte die 28-Jährige laut "Daily Mail" klar: "Ich bin nicht Leonardo DiCaprios neue Flamme. In Wahrheit bin ich in einer ernsten Beziehung mit seinem guten Freund und bin das seit vielen Monaten. Der einzige Grund, warum wir in der gleichen Gegend abgebildet sind, ist, dass ich mit meinem Partner dort war. Ich hoffe, das schafft die falschen Geschichten aus der Welt."