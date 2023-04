"Nichts überstürzen"

Laut "The Sun" sollen die beiden "in regelmäßigem Kontakt stehen" und "eine Reihe von Dates" gehabt haben. Fest soll die Sache aber noch nicht sein. "Sie haben beide erst kürzlich eine Langzeitbeziehung beendet, also überstürzt keiner von ihnen etwas - sie haben Spaß und sehen, wie es läuft", verriet ein Insider der "Sun".

"Sie leben in verschiedenen Ländern und Maya hatte schon einmal eine Fernbeziehung und weiß, wie schwer das ist, also gehen sie die Dinge einen Tag nach dem anderen an", so die anonyme Quelle weiter. "Leo hat sie auf jeden Fall umworben, er liebt es, Zeit mit ihr zu verbringen".