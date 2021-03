"Let's Dance": Senna Gammour ist ausgeschieden

Die Sängerin Maite Kelly (41), die vor zehn Jahren selbst bei der Tanzshow den Titel geholt hatte, trat mit einem Lied ihres neuen Albums "Hello" auf. In der dritten Show tanzten die Stars unter dem Motto "Born in..." zu einem Song aus ihrem jeweiligen Geburtsjahr. Die Hits reichten vom Schlagerklassiker "Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein", zu dem der 69 Jahre alte ehemalige Tagesschau-Sprecher Jan Hofer einen Tango hinlegte, bis zum Lied "I Don't Want To Miss A Thing". Die Rockballade von Aerosmith war 1998 erschienen - dem Jahr, in dem Boxer Simon Zachenhuber und damit der jüngste Kandidat der Staffel auf die Welt gekommen war.