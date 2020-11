Liam Neeson dreht bald in Berlin

Der britische Schauspieler Liam Neeson (68) soll im neuen Thriller "Retribution" mitspielen. Seine Rolle: ein Geschäftsmann, der in seinem Auto plötzlich eine Bombe entdeckt. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Frühjahr in Berlin beginnen, wie die Produktionsfirma Studiocanal am Dienstag mitteilen ließ.

Der Thriller beruhe auf dem spanischen Film "El desconocido", der mit dem Klassiker "Speed" verglichen worden sei. Neeson muss verschiedene Aufgaben erledigen, damit die Bombe nicht explodiert. Die Regie soll Nimrod Antal ("Predators", "Motel") übernehmen.