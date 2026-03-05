"Ich wurde mit einer bikuspiden Aortenklappe (BAV) geboren", schreibt Daniel auf seinem Profil zu mehreren Bildern aus dem Krankenhaus. Diese Fehlbildung, bei der die Aortenklappe nur zwei statt der üblichen drei Segel aufweist, betrifft laut Daniel etwa zwei Prozent der Weltbevölkerung. "Die meisten wissen nicht einmal, dass sie es haben. Es kann jahrelang ruhen, bevor es zu Klappenversagen oder einer Erweiterung der Aorta führt."

Liam Neesons (73) Sohn Daniel (29) hat eine schwere Operation wegen eines angeborenen Herzfehlers hinter sich. Auf Instagram meldete sich der Unternehmer nun mit einem ausführlichen Statement zu dem Eingriff und schilderte offen, was ihm durch die schwere Zeit half.

Jahrelange Kontrollen, dann der Eingriff

Bei Daniel wurde der Herzfehler früh erkannt. Sein Leben lang - so beschreibt er es selbst - ließ er alle zwei Jahre seinen Herzrhythmus und die Herzstruktur kontrollieren. Doch irgendwann reichten die Checks nicht mehr aus: Er entwickelte eine ausgeprägte Erweiterung der linken Herzkammer und der Aorta. Eine Operation wurde unausweichlich. "Manche Menschen mit BAV werden erst im höheren Alter operiert - ich habe das Los früher gezogen", schreibt er nüchtern.

Für jemanden, der nach eigener Aussage immer daran gewöhnt war, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und sein Umfeld zu kontrollieren, war das eine ganz neue Erfahrung. "Das hier war anders. Es erforderte Aufgabe. Präsenz. Loslassen. Den Chirurgen und Pflegern zu vertrauen. Dem Universum zu vertrauen." Er habe die Operation nicht als Eingriff, sondern als Zeremonie betrachtet. Dieser Perspektivwechsel habe ihm geholfen, ruhig zu bleiben.

Ausdrücklich lobt er das ärztliche Team sowie die Pflegenden auf der Intensivstation: "Wirklich einige der großartigsten Menschen auf diesem Planeten." Den größten Dank aber richtet er an seine Verlobte Natalie Ackerman, die er schlicht seinen "Fels" nennt, und an seine Familie, die jeden Tag an seiner Seite war. Die 28-jährige Natalie und Daniel hatten sich im September 2024 nach acht gemeinsamen Jahren verlobt. Die beiden lernten sich als Studenten an der Tulane University in New Orleans kennen und leben heute gemeinsam in New York.