Liebesdreieck: Drama zwischen den Disney-Stars Olivia Rodrigo, Joshua Bassett und Sabrina Carpenter

Die beiden spielen in der Disney+ Serie das Pärchen Nini und Ricky, doch Fans vermuten, dass sie auch im realen Leben ein Paar waren. Im August 2020 erwähnte Rodrigo auf TikTok eine "gescheiterte Beziehung" und kurbelte damit die Gerüchte weiter an. Bestätigt wurde eine Romanze allerdings nie.

Rodrigos erster Song "Drivers License" über Herzschmerz und ein Liebesdreieck lässt die Gerüchte wieder aufleben. Sie singt: "Ich schätze, du hast nicht gemeint, was du in dem Song über mich geschrieben hast". "Ich weiß, wir waren nicht perfekt, aber ich habe noch nie für jemanden so gefühlt (...) Du sagtest für immer, jetzt fahre ich alleine durch deine Straße", singt sie weiter. Auf TikTok und Twitter sind sich Fans sicher, dass sie von Bassett spricht.