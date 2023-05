Lily Collins ist seit 2021 verheiratet

Den Regisseur hatte sie am 4. September 2021 in Colorado geheiratet. Noch nie habe sie so sehr zu jemandem gehören wollen wie zu McDowell, schrieb Collins damals zu einem Bild, auf dem sie sich innig küssen und das die Schauspielerin in einer märchenhaften Hochzeitsrobe zeigt. "Ich war nie glücklicher", erklärte sie zu einem weiteren Foto, auf dem sie in die Kamera strahlt und er seine Augen nicht von ihr abwenden kann.

Ebenfalls auf Instagram hatte Lily Collins im September 2020 ihre Verlobung bekannt gegeben. "Ich habe mein Leben lang auf dich gewartet und kann es kaum erwarten, unser Leben gemeinsam zu verbringen", schrieb sie zu einer Bilderreihe. Auf den Fotos war auch der Verlobungsring mit dem großen, rosa Stein zu sein. Öffentlich gemacht hatten Collins und McDowell ihre Beziehung im August 2019.