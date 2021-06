Wie die "New York Post" berichtet, ist US-Schauspielerin Lisa Banes am 14. Juni verstorben.

Die 65-Jährige wurde am 4. Juni als Fußgängerin von einem Scooter in New York angefahren und erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen. Sie hinterlässt ihre Ehefrau Kathryn Kranhold.

Der oder die TäterIn beging laut "Just Jared" Fahrerflucht und wird derzeit noch von der Polizei gesucht.