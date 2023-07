Liv Tyler veröffentlicht seltene Bilder von ihren Kindern

Zuvor hatte sie bereits in einer Bildergalerie auf Instagram die Urkunden-Übergabe ihres Sohnes an der Thatcher Schule in Ojai, Kalifornien, festgehalten: "Das ist passiert. Was für eine Reise!! Ich bin so SO soooo stolz auf dich, Milo", schrieb der Star überschwänglich. In einem weiteren Posting zeigte sie kurz darauf zudem , dass sich auch ihr drittes Kind, Sohn Sailor Gene (8), für den freudigen Anlass in einen Anzug geschmissen hatte.