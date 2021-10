Da ist ihnen vermutlich das Lachen vergangen – obwohl das in diesem Comedy-Format auf Amazon Prime sogar von Vorteil ist, da man die Heiterkeits-Ausbrüche bei "LOL: Last One Laughing" zurückhalten muss, wenn man es bis zum Ende schaffen will.

Jedenfalls ist ein Corona-Fall kurz vor einem geplanten Dreh immer eine üble Angelegenheit. Laut "Bild" wurde Joko Winterscheidt positiv getestet und es musste nun kurzfristig ein Ersatz aufgetrieben werden. Den hat Amazon mit Comedy-Star Olaf Schubert umgehend gefunden.