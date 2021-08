"Love is Blind": Sind Giannina und Damian noch zusammen?

Im März 2020 versüßte uns Netflix die Quarantänezeit mit der Realityshow "Love is Blind". Damals gaben sich die KandidatInnen Amber und Matt sowie Cameron und Lauren in der Datingshow das Jawort. Teilnehmerin Giannina und Damian heirateten zwar nicht in der Show, blieben aber dennoch zusammen, und Jessica, Mark, Diamond, Carlton, Kelly und Kenny verließen als Single das Realityformat.

Zwei Jahre nach dem Dreh präsentierte Netflix neue Reunion-Episoden, die mehr oder weniger das weiterführten, was die ZuschauerInnen bereits letztes Jahr erfuhren: Die Ehepaare lieben sich offenbar immer noch, Jessica und Mark sind jeweils glücklich vergeben und auch Giannina und Damian sind in den Episoden noch ein Paar.

Dramatisch wurde es trotzdem: Zwischen Giannina und Damian kriselte es in den neuen Folgen gewaltig, als er Francesca Farago – bekannt aus "Too Hot To Handle" ("Finger weg!") – als sein Plus-Eins mitbrachte.