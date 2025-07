Lupita Nyong'o: Offene Worte über ihre Gebärmutter-Erkrankung

2014 war für Lupita Nyong'o (42) das Jahr ihres größten beruflichen Triumphs, doch gleichzeitig auch ein Jahr voller Schmerzen. Im selben Jahr, in dem die Schauspielerin den Oscar für "12 Years a Slave" gewann, wurden bei ihr 30 gutartige Wucherungen in der Gebärmutter entdeckt: sogenannte Uterusmyome . Das machte die Oscarpreisträgerin jetzt auf Instagram öffentlich und sprach offen über ihre Erfahrung mit der Erkrankung.

Mit ihrem Post will Lupita Nyong'o im Rahmen des "Fibroid Awareness Month" Aufmerksamkeit auf das Thema lenken: Uterusmyome sind gutartige Myome, die in oder an der Gebärmutter wachsen. Während manche Betroffene keine oder nur milde Symptome verspüren, leiden andere - wie Nyong'o - unter starken Schmerzen, übermäßigen Blutungen, chronischer Erschöpfung oder einem enormen Druckgefühl im Unterbauch. Laut Nyong'o sind Schwarze Frauen öfter betroffen als Weiße.