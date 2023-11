Mads Mikkelsen (57) erhält am 16. November in München den Bambi in der Kategorie "Schauspiel International". Das teilte der Veranstalter Hubert Burda Media mit. Der Preis wird seit 1948 an bekannte Persönlichkeiten verliehen, die hierzulande besonders berühren und Herausragendes geleistet haben, heißt es.

Für den Hollywood-Star ist es nach vielen anderen Preisen die erste Bambi-Auszeichnung. Der Däne ist vor allem für seine zahlreichen Filmrollen als Bösewicht bekannt. Zuletzt war er in dem Fantasy-Film "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" als Grindelwald in den Kinos zu sehen.

Die Verleihung findet in diesem Jahr in den Bavaria Filmstudios statt und wird in voraussichtlich zwölf Kategorien vergeben, wie Hubert Burda Media auf seiner Webseite schreibt.