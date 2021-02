"Mandalorian: Gina Carano nach üblen Postings von Lucasfilm gefeuert

Gina Carano, Darstellerin der Soldatin Cara Dune in der Disney+-Serie "The Mandalorian", ist nicht mehr länger Teil des "Star Wars"-Universums.

Die als erzkonservativ bekannte Schauspielerin war bereits in der Vergangenheit durch geschmacklose Postings aufgefallen, doch nun brachte ein von ihr in ihrer Instagram-Story geteiltes TikTok-Video das Fass zum Überlaufen. In früheren Postings hatte sie sich zum Beispiel gegen das Masken-Tragen in Corona-Zeiten ausgesprochen, den angeblichen US-Wahlschwindel angeprangert und sich als transphob geoutet.

In dem aktuellen Post wird das derzeitige politische Klima in den USA – die tiefe Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten – mit den antisemitischen Verfolgungen im Nazi-Deutschland verglichen.

Das fragliche Posting wurde inzwischen von Caranos Account gelöscht, doch in diesem Tweet ist es zum Beispiel zu sehen: