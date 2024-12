Die "Spanische Filmakademie" hat bekannt gegeben, dass Marisa Paredes (1946-2024) gestorben ist. Die Schauspielerin gehörte zu den großen Stars des spanischen Kinos . Besonders durch ihre Rollen in den Filmen von Regisseur Pedro Almodóvar (75) erreichte sie Kultstatus . "Das spanische Kino verliert eine seiner ikonischsten Schauspielerinnen", schrieb die Filmakademie auf X (ehemals Twitter) .

Paredes wurde 78 Jahre alt. Laut der Akademie wirkte sie in über 75 Kinoproduktionen mit. 2018 wurde sie für ihr Lebenswerk mit einem Ehren-Goya, dem spanischen Filmpreis, ausgezeichnet. Zudem war sie selbst von 2000 bis 2003 Präsidentin der Filmakademie.

Paredes und Almodóvar waren ein Dreamteam

Nachdem sie in den 50er- und 60er-Jahren zunächst in Nebenrollen zu sehen war, feierte Marisa Paredes 1980 mit "Opera Prima" ("Erste Werke") von Regisseur Fernando Trueba (69) ihren Durchbruch. Der große Erfolg kam dann gemeinsam mit Pedro Almodóvar.

1983 stand sie in "Das Kloster zum heiligen Wahnsinn" erstmals für den spanischen Starregisseur vor der Kamera. Es folgten zahlreiche Hauptrollen in seinen Filmen, darunter in "High Heels", "Mein blühendes Geheimnis" oder dem oscarprämierten Streifen "Alles über meine Mutter".