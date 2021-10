Rückzug nach Alaska

Doch wie wir nun wissen, überstand Gibbs alle Gefahren unbeschadet und verabschiedete sich von seinem Kollegen Tim McGee (Sean Murray) mit den Worten: "Ich gehe nicht zurück, Tim… Ich kehre nicht nach Hause zurück."

In dieser letzten Folge löste er gemeinsam mit seinen KollegInnen einen Fall, in dem es um einen Auftrags-Killer ging, den ein Konzern angeheuert hatte, um den Bau einer umweltverschmutzenden Kupfer-Mine durchzusetzen. Nachdem dieser Verbrecher zur Strecke gebracht wurde, will Gibbs gleich in Alaska bleiben und sich irgendwo in ein abgelegenes Gebiet zurückziehen.

Mögliche Rückkehr?

"NCIS"-Showrunner Steve Bindet kommentierte diesen Rückzug In einem Statement folgendermaßen: "Als ausführender Produzent und guter Freund wird Mark auch weiterhin ein wesentlicher Faktor beim Zustandekommen der Serie bleiben. Und was Gibbs' Zukunft anbelangt, werden mir Langzeit-Fans zustimmen, wenn ich sage: Schreibt Leroy Jethro Gibbs niemals ab."

Das klingt fast, als könnte sich Gibbs dann vielleicht in Staffel 29 für ein Comeback entscheiden, nachdem er Alaskas Wildnis wieder satt bekommen hat.

Dass Gibbs ein richtiger Superman ist, der sich durch nichts so schnell klein kriegen lässt, hat er bei vielen Gelegenheiten bewiesen, wie dieses würdige Erinnerungs-Video zeigt: