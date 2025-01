Schauspieler Mark Rylance (65) hat an seinem 65. Geburtstag um seine Frau Claire van Kampen (1953-2025) getrauert. Wie der Oscar-Preisträger und ihre Tochter Juliet (45) gegenüber dem "People"-Magazin bestätigten, sei sie am Samstagvormittag (18. Januar) in Kassel gestorben. Die Musikdirektorin starb im Alter von 71 Jahren in der hessischen Stadt. In ihren letzten Momenten sei sie "umgeben von ihrer Familie" gewesen. Van Kampen habe zuvor eine Krebsdiagnose erhalten.

Komponistin und erste Musikdirektorin am Royal National Theatre

Die Komponistin hinterlasse neben ihrer Tochter, ihrem Ehemann und Ex-Mann Christopher van Kampen "unzählige geliebte Freunde in England und Amerika". Mark Rylance und Juliet beschrieben sie als "eine der witzigsten und inspirierendsten Frauen, die wir je gekannt haben". Weiter bedankten sie sich "People" zufolge dafür, dass "sie unser Leben mit ihrer Magie, ihrer Musik, ihrem Lachen und ihrer Liebe erfüllt hat".

Claire van Kampen kam am 3. November 1953 in London zur Welt, wo sie später am Royal College of Music Klavier und Musiktheorie studierte. Ihre Karriere am Theater begann sie 1986, als sie dem Theaterensemble Royal Shakespeare Company beitrat. Auch am Royal National Theatre war sie der "BBC" nach die erste weibliche Musikdirektorin. Zuletzt sei sie unter anderem am Shakespeare's Globe Theatre tätig gewesen. Dort habe sie 1989 die Musik für eine Produktion von Hamlet komponiert. An dem Theaterstück sei auch Rylance beteiligt gewesen.