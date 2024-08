Vor fast 15 Jahren verabschiedete sich sein Serien-Charakter, um mit seiner Band in Amerika auf Tour zu gehen. Im Herbst wird Mars bei "Unter uns" seinen alten Freunden Easy (gespielt von Lars Steinhöfel, 38) und Paco (gespielt von Miloš Vuković, 43) einen Besuch abstatten. Offenbar gibt es aber auch noch andere Gründe für seine Rückkehr in die Schillerallee .

Musikalisches Comeback bei "Unter uns" : Schauspieler Mars Saibert (46), der sich im August 2010 mit seiner Rolle Mars Sommer aus der Schillerallee verabschiedet hat, wird bald wieder in der RTL-Serie zu sehen sein. Das gab der Sender am Montag bekannt. Fans dürfen sich demnach am 9. September in Folge 7.452 auf ein Wiedersehen mit dem Schauspieler und Musiker freuen.

"Unter uns"-Rückkehr wie "Trip mit einer Zeitmaschine"

Saibert beschreibt sein Comeback in der RTL-Serie "wie ein Trip mit einer Zeitmaschine". Dass er bald wieder bei "Unter uns" zu sehen sein wird, verkündete er persönlich bei einem Fan-Treffen am Montag in Köln-Ossendorf und spielte dort auch ein Konzert mit seiner Rockmusik-Band IHR.

Auf dem Instagram-Account der Serie verspricht er seinen Fans: "Mars is back. Zurück in der Schillerallee. Alte Bekannte, neue Gesichter. Meine ersten Drehtage liegen hinter mir. Es fühlt sich einfach verdammt gut an, es fühlt sich ein bisschen an wie früher und es ist auch ein bisschen so wie früher." Warum genau seine Rolle wieder da ist, bleibt noch ein Geheimnis.