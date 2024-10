Es gebe in seiner Stadt noch "genug spannende Geschichten" zu erzählen. Obwohl er bereits einen Rentenbescheid bekommen habe, denke er noch nicht an den Ruhestand: "Wenn man freischaffend ist, mit vielen wechselnden Arbeitgebern und zum Teil auf Rechnung seinen Lebensunterhalt verdient, ist der Rentenbescheid bei vielen Schauspielern am Ende nicht wirklich üppig."

Martin Brambach will seine Kinder finanziell unterstützen

Er kenne gerade in künstlerischen Berufen viele, die zu ihrer Rente noch etwas hinzuverdienen müssten. Auch bei ihm sei es so, dass wenn er bei einem Film drei Drehtage hätte, er auch nur für diese Tage angestellt und versichert sei. "Ich muss also selbst sehen, dass ich, wenn möglich, für die Rente etwas anspare", so Brambach offen und ehrlich. Er müsse zudem nicht nur eine Familie ernähren und für sich vorsorgen: "Wir haben vier Kinder und ein Enkelkind, denen möchte ich natürlich finanziell zur Seite stehen, wenn es nötig ist."