Martin Scorsese: "Film stirbt nicht, er verändert sich!"

Scorsese wurde am Dienstagabend mit dem Goldenen Ehrenbären der Berlinale für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Im Anschluss an die Verleihung wurde Scorseses Thriller "Departed - Unter Feinden" aus dem Jahr 2006 gezeigt werden.

Der Oscar-Preisträger wurde 1942 in New York geboren und gilt als einer der bekanntesten Regisseure weltweit. Zu seinen Werken gehören Filme wie "Taxi Driver", "Shutter Island" und "Gangs of New York".

Scorsese hatte im September gemeinsam mit zahlreichen Filmschaffenden Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) in einem offenen Brief kritisiert, nachdem sie einen Führungswechsel bei der Berlinale angekündigt hatte. Wenig später hatte das Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian die Ehrung für Scorsese angekündigt.