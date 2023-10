Martin Scorsese spricht über "Killers of the Flower Moon"

DiCaprio, Scorsese und De Niro sind eingespieltes Team

"Killers of the Flower Moon" ist der zehnte gemeinsame Spielfilm von Scorsese und De Niro, nach Klassikern wie "Taxi Driver", "Wie ein wilder Stier" oder "The Irishman". Sie hätten sich schon als Teenager gekannt, sagt Scorsese - "wir vertrauen einander".

De Niro habe ihn auch früh auf DiCaprio aufmerksam gemacht. "Du solltest mal mit diesem Kid arbeiten", habe De Niro ihm geraten, der 1993 mit dem jungen, noch unbekannten DiCaprio das Familiendrama "This Boy's Life" gedreht hatte. Das nahm sich Scorsese später zu Herzen. Nach "Gangs of New York (2002), "Aviator", "Departed – Unter Feinden", "Shutter Island" und "The Wolf of Wall Street" ist dies nun ihre sechste Zusammenarbeit.