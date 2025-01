Eine der prägendsten Figuren der deutschen Fernsehlandschaft ist tot. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, starb die TV-Legende Max Schautzer im Alter von 84 Jahren am Nachmittag des 29. Januars in einem Kölner Krankenhaus. Seine Ehefrau Gundel, mit der er 53 Jahre verheiratet war, verließ ihn bereits im Dezember 2021 im Alter von 76 Jahren. In darauffolgenden Interviews sprach Schautzer immer wieder davon, dass er den Verlust nur schwer ertrage.

Eine namentlich nicht genannte "enge Freundin" von Schautzer sagte nun in einem ersten Statement, dass der Moderator zuletzt eher in sich gekehrt gewesen sei und kaum noch gesprochen habe: "Er wollte lieber für sich sein. Er konnte das nicht mehr ertragen." Seit Anfang Januar sei Schautzer bereits in einem Krankenhaus gewesen: "Er wollte einfach nicht mehr, ist friedlich in der Klinik eingeschlafen."