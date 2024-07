Follower mit kreativen Ideen

Als Kommentar zu den Aufnahmen schreiben sie "Die beste Überschrift gewinnt!" und forderten damit ihre Follower auf, sich witzige Kommentare zu den Fotos einfallen zu lassen. Die ersten Vorschläge ließen nicht lange auf sich warten. In der Kommentarspalte übertrumpfen sich die Fans mit witzigen und kreativen Ideen:

Ein Follower betitelt die Aufnahmen beispielsweise mit "Jon Schnee und Brienne von Tarth" und spielt damit darauf an, dass Schweighöfer eine optische Ähnlichkeit zu "Game of Thrones"-Star Gwendoline Christie (45) nachgesagt wird. Ein anderer Nutzer schlägt "Tag der Freundschaft" vor, der jährlich am 30. Juli gefeiert wird.

Weitere Ideen sind "Bibi & Tina: Abenteuer auf dem Melonenhof", "Every Blondie needs a Brownie", "When life gives you melons, add some Matthias", "Melon Dollar Baby" (Anspielung auf den Film "Million Dollar Baby" mit Hilary Swank, 50) oder "Ich habe eine Wassermelone getragen" (Filmzitat aus "Dirty Dancing").

Am häufigsten findet sich jedoch der Titel "Watermelon Sugar High" - bezogen auf den bekannten Hit von Harry Styles (30) - als perfekte Überschrift für die Aufnahmen.